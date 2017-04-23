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اليوم.. مشيخة الطرق الصوفية تحتفل بليلة الاسراء والمعراح بمسجد الحسين
الطرق الصوفية

اليوم.. مشيخة الطرق الصوفية تحتفل بليلة الاسراء والمعراح بمسجد الحسين

الأحد، 23 ابريل 2017 08:55 ص
متابعات

تحتفل اليوم الأحد، المشيخة العامة للطرق الصوفية ،بليلة الاسراء والمعراج ،عقب صلاة المغرب بمسجد الحسين ،بحضور مشايخ الطرق الصوفية ،وعلماء الأزهر الشريف ،و وزارة الأوقاف ،وعلماء دار الإفتاء، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ونواب مجلس النواب .
يذكر أن وزارة الأوقاف احتفلت أمس السبت بليلة الاسراء والمعراج بمسجد الحسين ،بحضور وزير الأوقاف ،الدكتور محمد مختار جمعة ،والدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية ،والمهندس عاطف عبدالحميد ،محافظ القاهرة ،وعدد من سفراء الدول الإسلامية ونواب مجلس النواب.

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