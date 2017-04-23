قال مسئول إن السلطات عثرت على رفات ست جثث على الأقل في قناة أمس السبت على مشارف منتجع أكابولكو الساحلي في جويريرو أكثر ولايات المكسيك عنفا.

وقال ريكاردو كويفيدو المدعي العام في أكابولكو إن الجثث دفنت منذ ما بين خمسة إلى 20 يوما في قناة تغذي أحد خلجان أكابولكو الرئيسية بمياه الأمطار.

وتصدرت جويريرو التي يوجد بها عدد قليل من السكان حالات القتل بالأسلحة النارية في المكسيك معظم السنوات الست الماضية حيث انتعش إنتاج الهروين للسوق الأمريكية في منطقة تشهد قتالا بين عصابات المخدرات.

وتذكر بيانات الحكومة إنها سجلت نحو 1500 حالة قتل بالأسلحة في جويريرو العام الماضي كما اختفى مئات الأشخاص وعثر على الكثير منهم في مقابر جماعية.

وتصاعد العنف في المكسيك خلال العام الماضي إلى أعلى معدلاته منذ 2011 ويعد الأسوأ خلال فترة رئاسة إنريكي بينيا نييتو الذي تولى منصبه في نهاية 2012.