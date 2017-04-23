ترامب يزور جنودا أمريكيين مصابين في مستشفى عسكريالأحد، 23 ابريل 2017 08:40 ص
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، لأول مرة بوصفه رئيسا للبلاد، جنودا أمريكيين مصابين في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في بيثيسدا بولاية ماريلاند.
ومنح ترامب الذي صحبته زوجته ميلانيا السرجنت ألفارو بارينتوس وسام “القلب البنفسجي” الذي يمنح لمصابي أو قتلى عمليات الجيش الأمريكي.
وأصيب بارينتوس في أفغانستان يوم 17 مارس آذار على يد جندي أفغاني فتح النار داخل قاعدة في إقليم هلمند مما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإصابة تسببت في بتر الساق اليمنى لبارينتوس.
ووضع الرئيس يده على كتف بارينتوس وقبل زوجته على وجنتها ثم وضع “القلب البنفسجي” على سترة السرجنت وربت على ظهره.
وقال ترامب لبارينتوس “عندما سمعت عن الأمر رغبت في أن أحضر بنفسي... خالص التهاني. (عمل) رائع”.
وعلى مدى ولايتين زار الرئيس السابق باراك أوباما مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري أكثر من 20 مرة وخصوصا أثناء حربي العراق وأفغانستان.
وفي شهر فبراير شباط زار ترامب قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير لتكريم جندي قتل في عملية باليمن.
ويقضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن. وقد تعرض لانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب رحلاته المتكررة إلى منتجع مار الاجو في فلوريدا الأمر الذي يقول الديمقراطيون إنه يكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات للسفر والأمن.
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