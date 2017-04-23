أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيوعن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري على استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار الجولة الـ25 للدوري الممتاز ، والمقررة بعد غدا الإثنين.

وضمت قائمة المارد الأبيض، في حراسة المرمى أحمد الشناوى وعمر صلاح، وفي خط الدفاع: علي جبر ومحمود حمدى الونش وشوقى السعيد ومحمد ناصف وأحمد فتوح وحسنى فتحي..وفي خط الوسط: طارق حامد وابراهيم صلاح ومعروف يوسف وصلاح ريكو ومحمد ابراهيم وأحمد رفعت ومصطفى فتحى وأيمن حفنى وشيكابالا..وفي خط الهجوم : ستانلى وباسم مرسي.

وأعلن خالد جلال مدير الكرة للفريق الأول بنادى الزمالك عن تعيين الدكتور أيمن فريد رئيسا للجهاز الطبى بالنادي على أن يختار جهازه المعاون خلال الفترة القادمة.

وأوضح جلال أن فريد سوف يتواجد مع الفريق الأبيض بداية من الغد الأحد، وعقد رئيس الجهاز الطبى جلسة اليوم مع البرتغالي إيناسيو، للحديث عن كل التفاصيل فى المرحلة المقبلة.

وشهد مران حراس مرمي الفريق الابيض اليوم غياب محمود جنش الذي خضع لعلاج مائى فى حمام السباحة بعد تعرضه لإصابة بكدمة فى العضلات بين الضلوع، فيما بدأ احمد توفيق برنامجه التأهيلي بعد عملية رد كسر بالانف..ومن المنتظر أن يؤدي اللاعب التدريبات بدون التحامات خلال الثلاثة أيام القادمة .