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مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية قرب المياه الكورية
البحرية اليابانية

مدمرتان يابانيتان تنضمان لحاملة طائرات أمريكية قرب المياه الكورية

الأحد، 23 ابريل 2017 08:38 ص
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قالت البحرية اليابانية إن مدمرتين يابانيتين بدأتا اليوم الأحد تدريبا مع مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية الهجومية كارل فينسون في غرب المحيط الهادي قرب شبه الجزيرة الكورية.

وغادرت السفينتان الحربيتان اليابانيتان ساميدار واشيجارا غرب اليابان يوم الجمعة للانضمام إلى كارل فينسون في إظهار للتضامن مع تصدي الولايات المتحدة للبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية في بيان إن المدمرتين “ستمارسان مجموعة من التكتيكات” مع المجموعة الهجومية الأمريكية.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة كارل فينسون بالإبحار قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على زيادة التوتر بسبب كوريا الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية خمس تجارب نووية ونفذت أيضا عددا من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وتعهد ترامب بمنع كوريا الشمالية من اكتساب القدرة على استهداف الولايات المتحدة بصاروخ نووي وقال إن كل الخيارات قائمة بما في ذلك الهجوم العسكري.

وحذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها ستشن هجوما نوويا ردا على أي عدوان. وهددت أيضا بمهاجمة كوريا الجنوبية واليابان حليفتي الولايات المتحدة.

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