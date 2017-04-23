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السويد تلجئ لاستيراد القمامة لما حققته من مكاسب جراء إعادة تدويرها
قمامة في اسبانيا

السويد تلجئ لاستيراد القمامة لما حققته من مكاسب جراء إعادة تدويرها

الأحد، 23 ابريل 2017 10:35 ص
وكالات

كشفت إحصاءات رسمية سويدية، أن نصف المخلفات المنزلية تقريبا بالسويد يتم تحويلها إلى مصادر للطاقة لتدفئة المنازل فى البرد القارس.

وطبقا لقناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأحد، حققت السويد ثورة فى مجال إعادة تدوير المخلفات لدرجة أنها أصبحت خالية من القمامة تماما، وبات عليها استيرادها من دول أخرى فقط للإبقاء على هذه الصناعة المربحة.

يشار إلى أن السويد بدأت رحلتها مع تدوير المخلفات منذ عقود، وفى عام 1975 كان بإمكانها الاستفادة من 38 % من قمامتها، أما الآن فيجرى تدوير 99 % من المخلفات وفقط 1 % منها لا يمكن إعادة استخدامها وتذهب إلى مكبات النفايات.

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