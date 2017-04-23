هنأ محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري مروان هشام عضو مجلس ادارة النادي ورئيس بعثة فريق كرة اليد بالمغرب - من خلال اتصال هاتفي ـ بالفوز على فريق الحمامات والتتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

كما هنأ رئيس النادى لاعبيه وجهازهم الفني على الإنجاز الكبير بعد أيام قليلة من التتويج بلقب السوبر ، وأشاد بالأداء المتميز الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولتين والمظهر المشرف الذي يعكس إسم وقيمة الأهلي الكبير.

وأكد أن اللاعبين قدموا مستويات رائعة ، وكانوا عند حسن الظن بهم ، وأن مجلس إدارة الأهلي يدعهم بقوة ويثق في قدرتهم على مواصلة المشوار نحو التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه ، قال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي إن فوز فريق اليد بكأس الكؤوس الأفريقية بعد التتويج بلقب السوبر بعدة أيام يؤكد أن المارد الأحمر قادم بكل قوة لتحقيق كل البطولات في كل الألعاب.