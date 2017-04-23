 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 09:08 صباحاً
روابط سريعة
طاهر يهنيء بعثة كرة اليد بعد تتويجهم بلقب كأس الكؤوس الأفريقية‎
محمود طاهر رئيس النادي اﻻهلي

طاهر يهنيء بعثة كرة اليد بعد تتويجهم بلقب كأس الكؤوس الأفريقية‎

الأحد، 23 ابريل 2017 08:37 ص
أ ش أ

هنأ محمود طاهر رئيس النادي الأهلي المصري مروان هشام عضو مجلس ادارة النادي ورئيس بعثة فريق كرة اليد بالمغرب - من خلال اتصال هاتفي ـ بالفوز على فريق الحمامات والتتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقية.

كما هنأ رئيس النادى لاعبيه وجهازهم الفني على الإنجاز الكبير بعد أيام قليلة من التتويج بلقب السوبر ، وأشاد بالأداء المتميز الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولتين والمظهر المشرف الذي يعكس إسم وقيمة الأهلي الكبير.

وأكد أن اللاعبين قدموا مستويات رائعة ، وكانوا عند حسن الظن بهم ، وأن مجلس إدارة الأهلي يدعهم بقوة ويثق في قدرتهم على مواصلة المشوار نحو التتويج بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه ، قال عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي إن فوز فريق اليد بكأس الكؤوس الأفريقية بعد التتويج بلقب السوبر بعدة أيام يؤكد أن المارد الأحمر قادم بكل قوة لتحقيق كل البطولات في كل الألعاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3