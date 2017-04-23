إعلان الحداد بأفغانستان بعد مقتل العشرات في هجوم على قاعدة للجيش

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، اليوم الأحد، يوم حداد عام في البلاد، بعد مقتل عشرات الجنود في هجوم نفذه مسلحون من حركة طالبان يتنكرون في زي عسكري ربما يكون أكبر هجوم على قاعدة للجيش الأفغاني من حيث حجم الخسائر البشرية.

وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 100 جندي أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في مدينة مزار الشريف لكن لم يصدر بعد رقم رسمي محدد.

وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لرويترز إن ما لا يقل عن 140 جنديا قتلوا وأصيب عدد كبير، وقال مسؤولون آخرون إن عدد القتلى ربما يكون أكبر.

ويسلط الهجوم الضوء على المصاعب التي تواجهها الحكومة الأفغانية وداعموها الغربيون لهزيمة حركة طالبان التي تشن تمردا منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد أن زار عبد الغني القاعدة يوم السبت. أمر بتنكيس الأعلام يوم الأحد حدادا على القتلى.

وعقد الرئيس اجتماعا طارئا مع كبار مسؤوليه الأمنيين ودعا لتحقيق “جاد” في الهجوم.

وندد في بيان نشر على الإنترنت بالهجوم ووصفه بأنه “جبان” ومن عمل “الكفار”.

وطبقا لما قاله مسؤولون فقد دخل نحو عشرة من مقاتلي حركة طالبان يرتدون زي الجيش ويركبون عربات تابعة للجيش بسهولة إلى القاعدة العسكرية وأطلقوا النار على الجنود الذين كانوا يتناولون الطعام أو يخرجون من المسجد بعد انتهائهم من صلاة الجمعة.