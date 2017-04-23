تحالف حقوقي: ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت انتهاكات ضد المدنيين في 17 محافظةالأحد، 23 ابريل 2017 08:46 ص
وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، عددا كبيرا من الانتهاكات التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى وصالح ضد المدنيين فى 17 محافظة خلال الربع الأول من عام 2017.
وأشارت قناة سكاى نيوز بالعربية، مساء السبت، نقلا عن التحالف اليمنى إلى أن من بين 2723 انتهاكا وثقها التحالف الحقوقى حيث رصد مقتل 312 مدنيا بينهم 47 طفلا و24 امرأة واصابة 467 آخرين بينهم 129 طفلا و63 امرأة.
كما اختطفت الميليشيا وعذبت 1296 مدنيا بينهم 413 تم إخفاءهم قسريا ، فيما لقى 12 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم فى سجون الميليشيات.
وأشارت القناة إلى أن من بين المختطفين 42 طفلا و6 سيدات و80 ناشطا حقوقيا وسياسيا و14 رجل أعمال و10 عاملين بمنظمات مجتمع مدنى و194 من فئات العمال و14 من وجهاء المجتمع و14 كادرا طبيا.
ولفت إلى أن ميليشيا الحوثى وصالح قاموا بالاعتداء على 526 ممتلكا خاصا منها 3 مرافق صحية و7 تعليمية و74 وسيلة مواصلات و16 مقتنيات و386 منشأة سكنية و40 منشأة ومحلا تجاريا.
كما بلغت الاعتداءات التى ارتكبتها الميليشيات على المنشآت العامة 122 اعتداء بينها 20 دارا للعبادة و10 منشآت خدمية و59 منشأة تعليمية و15 منشأة صحية و16 مقرا ومكتبا حكوميا.
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