اختتم بقرية دندرة شمال قنا الملتقى الثقافي الثالث، الذي ينظمة مركز دندرة الثقافي بحضور رموز الفكر الثقافي من أدباء ومثقفي مصر وعدد من الدول العربية، والقيادات الشعبية والتفيذية بقنا، والمهتمين بالثقافة من المواطنين.

وفى كلمتة قال الأمير هاشم الدندراوي راعى الملتقى الثقافي، إن الهدف من هذا اللقاء الفكري الثقافي بناء الفرد القنائي خاصة والمصرى عامة، لتنميته خلقيا وتعليميا وثقافيا واجتماعيا فى إطار من الشرعية القانونية والدستورية والحفاظ على مقدرات الوطن ومؤسساته دون إنكار البعد البيئى الصعيدي.

كما قدم الشكر لضيوف الملتقي سواء من داخل الإقليم الصعيدى وضيوف الملتقى من الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه قال هانى رسلان مدير مركز الدراسات الاجتماعية والتاريخية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن القراءة والثقافة حياة تضاف لحياة الفرد وهى السلاح الأقوى لمواجهة الفكر التخريبى والتدميري الذي انتشر بكثافة فى الآونة الأخيرة وضرب عديد من الدول العربية الشقيقة والغربية أيضا.

ونوه بأن نجاح الذات الصعيدية ينبع من تنوع الفكر الثقافي وكثرة مشاربة الحضارية التي تواكبت عليه تباعا.

وأشار إلى أن الكلمة والفكر هى أقوى سلاح يمكن أن يواجه الخونة والعملاء الذين استقطبوا العديد من الشباب عن طريق الفكر أولا ثم التخريب ثانيا.

وأكد على أن الصعيد وفكره هما القوى الحقيقية للتغيير للأفضل وبأن نخرج من أن الصعيد طرف لا يتم تزكيتة إلا على الهامش ولا يذكر إلا فى المصائب.

وعقب رسلان على أنه لابد من أن يكون هناك فكر ثقافي قوي لمواجهة من يحاولون فك تلاحم العقيدة المصرية.

وتتابعت على مدار اليوم الثقافي فاعليات وورش التراث الجنوبى من شعر ورقصات فلكورية ذات الضابع الصعيدي بمشاركة فناني محافظات الجنوب وعدد من شعراء الدول العربية ممثلين بدولة العراق والأردن.