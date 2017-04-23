سقط فريق مصر المقاصة في فخ الهزيمة على أرضه بالفيوم بهدف نظيف أمام فريق وادي دجلة في إطار مباريات الأسبوع الـ 25 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز إبراهيما نداي هدف وادي دجلة من رأسية قوية في الدقيقة 66 من عمر اللقاء مع مصر المقاصة .

وبهذه النتيجة، توقف رصيد مصر المقاصة عند 57 نقطة وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 34 نقطة.. بينما ساهمت براعة الحارس الدولي عصام الحضري في احتفاظ فريقه بالفوز الغالي بعد أن تصدي لضربة الجزاء التي احتسبها الحكم أحمد الغندور في الدقيقة 70، كما تصدي الحضري بخبرة لأكثر من كرة خطيرة أصيب في إحداها عندما اصطدم بقائم المرمى، كما شهدت أحداث المباراة طرد مدرب وادي دجلة أحمد حسام (ميدو) للاعتراض على الحكم.