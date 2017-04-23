أكد وزير “الداخلية والجماعات المحلية” الجزائرى نور الدين بدوى ، السبت ، أن “تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن محل تكفل من قبل الدولة بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية”.

وقال بدوى - خلال اشرافه على تزويد سكان بلدية يسر بولاية بومرداس بالغاز - إن البرنامج الذى تعهد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “يحقق ميدانيا فى كل القطاعات”، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يجعل كل الفئات الاجتماعية “فى قلب هذا البرنامج”.

وأضاف : “نؤكد لكم ان الحكومة تعكف على التنفيذ الميدانى لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذى يشمل كل القطاعات والمجالات”.

وبخصوص ما تردده بعض الأطراف من أن الجزائر تعيش “وضعا ماليا صعبا” ، أكد الوزير أن “تحسين الظروف الاجتماعية للمواطن محل تكفل من طرف الدولة وهذا بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية” ، داعيا المواطنين إلى “الافتخار بهذا التوجه الفريد من نوعه فى العالم” ، موضحا أن “كل الفئات الاجتماعية فى قلب برنامج رئيس الجمهورية”.

وأكد أن “أكبر معركة تخوضها الحكومة تتمثل فى القضاء على البيروقراطية” ، مشددا على ضرورة “تغيير الذهنيات بالنظر إلى أن العراقيل البيروقراطية تقتل الارادات الحسنة ذات الصلة بتطوير المنتوج الوطنى وتوجيهه نحو التصدير”.