وصول بطاقة بريدية بعد 53 عاما من إرسالهاالأحد، 23 ابريل 2017 08:35 ص
أخيرا وبعد 53 عاما من إرسالها، وصلت بطاقة بريدية كانت قد أرسلت في عام 1964 إلى وجهتها الصحيحة.
وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي، أن البطاقة البريدية عليها لقطة فوتوغرافية لمدينة برلين الغربية سابقا ، كانت مرسلة من أحفاد سيدة تدعى فريدة لهمان ولم تصل إليها أبدا عندما كانت على قيد الحياة، ووصلت للتو إلى العنوان المقصود في لوكنفالده بولاية براندنبورج الألمانية التي كانت خاضعة آنذاك لألمانيا الشرقية سابقا، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب برلين.
وقد حملها ساعي البريد هذا الأسبوع إلى العنوان المقصود ولكنه تركها ضمن البريد اليومي الخاص بإحدى الشركات بالمبنى لأنه لم يعرف صاحبتها.
ويظهر على البطاقة البريدية معالم مدينة برلين الغربية باللونين الأبيض والأسود. وقال جيران الجدة إن السيدة لهمان توفيت قبل عدة سنوات، فيما تذكرت صاحبة العقار إنها كانت إنسانة عطوفة للغاية ومتواضعة جدا .
وأشار الموقع ،نقلا عن صحيفة محلية، إلى أنه وبسبب أن مدينة لوكنفالده كانت جزءا من ألمانيا الشرقية سابقا والبطاقة كانت قادمة من برلين الغربية، فلربما قامت السلطات الشيوعية بمصادرتها لما تحويه من لقطات للجزء الواقع تحت سيطرة ألمانيا الغربية من مدينة برلين.
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