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البابا فرنسيس يشبه مراكز احتجاز اللاجئين بمعسكرات الاعتقال النازية
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يشبه مراكز احتجاز اللاجئين بمعسكرات الاعتقال النازية

الأحد، 23 ابريل 2017 08:26 ص
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قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمس السبت، إن مراكز الاحتجاز التي يقبع بها اللاجئون الذين يتجهون إلى أوروبا تشبه معسكرات الاعتقال النازية.

وأضاف البابا: “معسكرات اللاجئين هي معسكرات اعتقال” لأنها مكتظة للغاية.

وجاءت كلمة البابا خلال قداس خاص في جزيرة تيبر في وسط روما، تأبينًا لـ “الشهداء المسيحيين” في العصر الحديث.

وأشار البابا إلى لقاء سابق جمعه مع رجل وأبنائه الثلاثة خلال زيارة العام الماضي إلى مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال الرجل آنذاك للبابا إنه مسلم وإن زوجته المسيحية قتلت أمام عينيه على أيدي “الإرهابيين” بعد أن رفضت التخلص من صليبها.

ولم يذكر فرنسيس جنسية الرجل لكنه أضاف: “لا أعرف إذا كان باستطاعته مغادرة معسكر الاعتقال ذلك”.

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