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اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية بالأقصر
محافظة الأقصر

اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للفنون التشكيلية بالأقصر

الأحد، 23 ابريل 2017 08:21 ص
قنا: أحمد زكي

تنطلق صباح اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.

ويشارك في المؤتمر عدد من الفنانين التشكيليين ونقيب الفنانين التشكيليين العرب.

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