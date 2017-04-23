وافقت الحكومة البرتغالية على خطة قومية لتقليل معدل حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020 .

وتشمل الخطة الاستراتيجية لسلامة الطرق، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع للحكومة عقب طرحها للنقاش العام ، ما يزيد على مائة بند تستهدف تقليل وفيات الطرق بمقدار النصف بحلول هذا التاريخ.

وذكر موقع صحيفة “ذا بورتوجال نيوز” البرتغالية أنه بعد النقاش العام، تم حذف بندين كانا موضع خلاف في الخطة وهما ضرورة ارتداء راكبي الدراجات خوذة، فضلا عن إلزام السائقين فوق سن 65 عاما بالتدريب الإجباري عند تجديد الرخصة.