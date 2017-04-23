 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 09:12 صباحاً
روابط سريعة
خطة استراتيجية لتقليل حوادث الطرق بالبرتغال
حوادث الطرق

خطة استراتيجية لتقليل حوادث الطرق بالبرتغال

الأحد، 23 ابريل 2017 08:25 ص
وكالات

وافقت الحكومة البرتغالية على خطة قومية لتقليل معدل حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020 .

وتشمل الخطة الاستراتيجية لسلامة الطرق، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع للحكومة عقب طرحها للنقاش العام ، ما يزيد على مائة بند تستهدف تقليل وفيات الطرق بمقدار النصف بحلول هذا التاريخ.

وذكر موقع صحيفة “ذا بورتوجال نيوز” البرتغالية أنه بعد النقاش العام، تم حذف بندين كانا موضع خلاف في الخطة وهما ضرورة ارتداء راكبي الدراجات خوذة، فضلا عن إلزام السائقين فوق سن 65 عاما بالتدريب الإجباري عند تجديد الرخصة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3