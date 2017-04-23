أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان دعمه لحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال زيارة إلى استونيا أمس السبت.

وأضاف عقب اجتماع مع رئيس وزراء استونيا جوري راتيس: “إن دعمنا القوى للناتو بيّن ولا لبس فيه”.

وأضاف: “إننا نشعر بشدة أن حلف الناتو مهم وضروري للغاية، ونحن نعتقد أن حلف الناتو ربما أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وقد اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا من ذلك التحالف العسكري، ووصفه في الماضي بأنه “عفا عليه الزمن”.

قرر حلف شمال الأطلسي (الناتو) حشد أربعة آلاف جندي في بولندا ودول البلطيق في كل من ليتوانيا ولاتفيا واستونيا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.