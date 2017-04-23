 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 09:20 صباحاً
روابط سريعة
مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف اسرائيلي جنوب سوريا
قصف اسرائيلي

مقتل ثلاثة جنود سوريين في قصف اسرائيلي جنوب سوريا

الأحد، 23 ابريل 2017 08:30 ص
متابعات

قتل ثلاثة جنود سوريين جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً تابعاً للقوات السورية في منطقة نبع الفوار شمال غرب محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية مقربة من القوات السورية، بأن اسرائيل قصفت بصاروخين مستودعاً للذخيرة للجيش السوري في منطقة نبع الفوار في محافظة القنيطرة أدى إلى مقتل ثلاثة جنود سوريين.

يذكر أن اسرائيل قصفت يوم الجمعة الماضية موقعين للقوات السورية في محافظة القنيطرة كما قصفت بثلاثة صواريخ مدينة البعث مركز محافظة القنيطرة دون وقوع إصابات وفقاً لمصدر عسكري سوري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3