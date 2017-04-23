شنت لجنة من إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الأقصر، حملة تفتيشية على مستشفى إسنا المركزى، ومستشفى رمد إسنا، ومستشفى صدر إسنا، والوحدات المحلية بقرى المحاميد بحرى، والشغب، والعديسات بحرى، والطود غرب، للتاكد من الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة.

وأسفرت الحملة عن الكشف عن تغيب 6 موظفين عن العمل وترك 3 أطباء للعمل بمستشفى إسنا المركزى، وعدم تواجد الطبيب المسئول بمستشفى رمد إسنا ومسئول سجل الحضور والانصراف.

ولاحظت اللجنة تواجد جميع العاملين بمستشفى الصدر بإسنا، والوحدات المحلية بالشغب والمحاميد بحرى والطود غرب والعديسات بحرى.

وأشادت لجنة التفتيش المالى والادارى بمستوى النظافة بقسم الغسيل الكلوى فى مستشفى إسنا المركزى، وطريقة حفظ الأدوية.

وعلى جانب آخر، شنت لجنة التفتيش المالى والادارى، حملة تفتيشية على مستشفى حميات الأقصر، والحملة الميكانيكية ومستودع البوتاجاز بالحبيل، ومكتبة مصر العامة.

وأسفرت الحملة عن ملاحظة تغيب 11 موظفاً عن العمل، وترك 4 موظفين لمقر العمل، وتغيب 4 أطباء عن عملهم، وترك 4 أطباء آخرين لمقر العمل دون سند قانونى.

ولاحظت اللجنة تواجد العاملين فى كلا من الحملة الميكانيكية ومستودع البوتاجاز بالحبيل، ومكتبة مصر العامة فى أماكن عملهم.