مقتل اثنين من زعماء عصابات المخدرات في المكسيك

لقي اثنان من عتاة زعماء عصابات المخدرات بالمكسيك حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة.

فقد لقي خوليان مانويل لويزا ساليناس المعروف باسم “كوماندانتي تورو” زعيم عصابة “ديل جولفو” بمدينة رينوزا، وفرنسيسكو “بانشو” كاريون، زعيم عصابة لوس زيتاس بالمنطقة ذاتها خلال محاولتين للقبض عليهما.

أكد ذلك حكومة ولاية تاماوليباس المحلية وقالت إن اثنين من رجال الاتصال قتلا أيضا خلال الحرب على عصابات الجريمة.

وقالت السلطات إن لويزا ساليناس قتل السبت (بتوقيت المكسيك) وأن رجاله حاولوا الهروب من الشرطة بإشعالهم إطارات السيارات على الطريق.

تسعى الشرطة المكسيكية منذ أعوام إلى القبض على رئيس العصابة ساليناس قوي النفوذ في المنطقة. وكان كاريون قتل بأحد شوارع مدينة سيوداد فيكتوريا.

تنشب معارك حامية الوطيس بين العصابتين المذكورتين بسبب التنافس على النفوذ والسيطرة على صفقات المخدرات - وتعد الولاية المذكورة منطقة صراع كبيرة بين العصابات المختلفة لقربها من الحدود الأمريكية.