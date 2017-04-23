عزيزي الرجل .. إذا كنت ممن يسعون للإيقاع بأكبر عدد من النساء في شباكك ، فتدلك أحدث الأبحاث علي أن أقصر الطرق لتحقيق هدفك هو سلاح الذكاء و الإبداع جنبا إلى جنب مع دفء المشاعر لتنجح في أسر قلوب الكثير من بنات حواء.

فتقول الدراسة - التى نشرت في دورية “الجمعية الملكية للعلوم ” – عزيزي الرجل ، إذا كنت رجل” متوسط المظهر”، أو حتى”قبيح ” ، فكونك بارع و مسل وتتمتع بالخيال والجاذبية الشاملة فلن تقف عاجزا أمام أسر قلب من تحب من بنات حواء .. إلا أن المؤسف في الأمر ، قد لا تتمتع النساء بنفس القدر من الحسن السعيد فيما يتعلق بأسر قلوب الرجال مهما تمتعت بالجاذبية و الذكاء .

فقد أظهر الاستطلاع الذي أجراه الباحث ” كريستوفر واتكنز” في جامعة”إبيرتاى”في بريطانيا ، على 89 رجلا وامرأة بلغت متوسط أعمارهم الـ 23 عاما .. وقد طلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم مدى جاذبية الذكور والإناث دون معرفة أي شىء عنهم ، فيما تم تصنيف المجموعة الثانية من المشاركين على نفس الأسس التصنيفية للمجموعة الأولى إلا أنه قد تم تزويدهم بمعلومات عن شخصياتهم ، حيث طلب من البعض منهم وصف لوحة فنية و طلب من البعض الآخر ابتكار استخدام جديد لإطارات السيارات .

و قد تم تصنيف المتطوعين من الرجال الأقل جاذبية ممن كتبوا مقالات أقل إبداعا وخيالا ، في مقابل الرجال الذين نجحوا في كتابة مقالات تمتعت بالجاذبية والخيال ليصنف الرجال بكونهم الأكثر جاذبية.