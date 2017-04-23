أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن طائرات حربية سورية شنت غارات على ناحية عقيربات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي ، ما تسبب في مقتل شخصين .

وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن وتيرة الاشتباكات بين القوات النظامية والفصائل المقاتلة تراجعت على محاور ريف حماة الشمالي بعد هجوم معاكس نفذته الفصائل على محاور بمحيط صوران وطيبة الإمام وحلفايا تمكنت خلاله من التقدم واستعادة النقاط التي خسرتها لصالح القوات الحكومية قبل هذا الهجوم.

وفي حلب ، أشار المرصد السوري إلى سقوط قذائف على منطقة الحمدانية في مدينة حلب ما تسبب في أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية ، كما استهدفت طائرات حربية بعدة غارات بلدتي كفر داعل ومعارة الأرتيق.

يأتي هذا في وقت أسفرت غارة نفذتها طائرة حربية على مستشفي ميداني في منطقة عابدين في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب عن خروجها من الخدمة ، كما أدى القصف إلى إصابة 5 من كوادر المستشفى بجروح فيما لايزال 4 آخرون مفقودين .