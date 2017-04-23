المرصد السوري: مقتل شخصين جراء غارات على ناحية عقيربات بريف حماة الشرقيالأحد، 23 ابريل 2017 08:26 ص
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن طائرات حربية سورية شنت غارات على ناحية عقيربات التي يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي ، ما تسبب في مقتل شخصين .
وأضاف المرصد ـ حسبما أفادت قناة ( الحرة) الإخبارية اليوم الأحد ـ أن وتيرة الاشتباكات بين القوات النظامية والفصائل المقاتلة تراجعت على محاور ريف حماة الشمالي بعد هجوم معاكس نفذته الفصائل على محاور بمحيط صوران وطيبة الإمام وحلفايا تمكنت خلاله من التقدم واستعادة النقاط التي خسرتها لصالح القوات الحكومية قبل هذا الهجوم.
وفي حلب ، أشار المرصد السوري إلى سقوط قذائف على منطقة الحمدانية في مدينة حلب ما تسبب في أضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية ، كما استهدفت طائرات حربية بعدة غارات بلدتي كفر داعل ومعارة الأرتيق.
يأتي هذا في وقت أسفرت غارة نفذتها طائرة حربية على مستشفي ميداني في منطقة عابدين في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب عن خروجها من الخدمة ، كما أدى القصف إلى إصابة 5 من كوادر المستشفى بجروح فيما لايزال 4 آخرون مفقودين .
-
جمعية الصداقة المصرية اللبنانية تشارك في معرض (فوود أفريكا 2017)
شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف ...Sat, 22 Apr 2017 19:18:45 GMT
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
طوني خليفة يكشف أسباب أزمة فضح مقلب رامز جلال
قال الإعلامي طوني خليفة، إن السبب الرئيسي بينه وبين نيشان ورامز جلال ليس خلاف على أموال، وإنما هناك أشخاص استخدمت أسلوب الإهانة معه، موضحا أن البعض يعتقد شراء ...Sun, 23 Apr 2017 04:49:49 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT