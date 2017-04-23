تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد حزمة من الموضوعات المتنوعة في الشأنين المحلي والدولي ، جاء في مقدمتها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس لرئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” تعزيز التعاون بين مصر والكونغو.. السيسى لـ «كابيلا»: مواصلة دعم كينشاسا بمختلف المجالات ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن مصر والكونغو الديمقراطية تسعيان لتحقيق التنمية الاقتصادية اعتمادا على ما يتوافر لهما من إمكانات مادية وبشرية، كما أنهما تتقاسمان ذات المواقف والرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وهو ما يمثل حافزاً للعمل معاً على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بحيث تعكس ما يجمع الدولتين والشعبين من علاقات وروابط وثيقة.

وبعنوان ” شكرى يشارك بمؤتمر الحضارات القديمة باليونان” قالت الصحيفة أن سامح شكرى وزير الخارجية سيبحث فى أثينا اليوم، مع نظيره اليوناني نيكولاس كوتزياس دعم العلاقات الثنائية والتعاون في التكتل الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

ويلتقى شكري غدا الرئيس اليوناني بيريكوبوس بافلوبلوس، على هامش مؤتمر دول الحضارات القديمة الذي يعقد في قصر زابيون، وتشارك فيه مصر والصين وبوليفيا والهند والعراق وإيران وإيطاليا والمكسيك وبيرو. كما يستقبل رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، بمقر رئاسة الوزراء غدا، شكري، لبحث العلاقات الثنائية.

وبعنوان ” خلال استقباله وزير الخارجية العماني .. الرئيس يؤكد ضرورة تسوية أزمة المنطقة بما يحفظ وحدة الدول ” قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أمس حرص مصر على تطور التعاون الثنائي مع سلطنة عمان في مختلف المجالات وتعزير التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار العلاقات الوثيقة التى تجمع بينها مشيدا بمواقف السلطان قابوس بن سعيد الداعمة لمصر وإرادة شعبها.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” رئيس الوزراء : ندرس زيادة مخصصات السلع التموينية خلال رمضان.. المصيلحي : 480 مليون جنيه لصرف فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات” قالت الصحيفة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد اهتمام الحكومة بالسيطرة علي الأسعار ومواجهة التضخم موضحا أنه ستكون هناك إجراءات لمحدودي الدخل، وطرح مزيد من السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة مع الاستعداد لحلول شهر رمضان، مشيرا إلي أن الحكومة تدرس حاليا زيادة مخصصات السلع التموينية للأفراد.

وبعنوان ” توريد 6825 طن قمح في 8 محافظات.. التجار قدموا تسهيلات للمزارعين.. واشتروا المحصول بدلا من الحكومة ” قالت الصحيفة “تزايدت معدلات توريد الأقماح بصوامع وشون المحافظات وسط تفعيل دور لجان المتابعة المكونة من مديريتي الزراعة والتموين وهيئة الصادرات لتلافي سلبيات الأعوام الماضية” ، ففي القليوبية تم توريد 160 طنا إلي الصوامع واستقبلت شون وصوامع كفر الشيخ حتي الآن 1327 طنا من إجمالي 161 ألف طن يتوقع توريدها هذا العام وفي نفس السياق يقوم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ببيع محصولهم للتجار بسعر يتراوح بين 540 و560 جنيها للأردب أي بأقل من سعر التوريد للدولة لتوفير نفقات نقل المحصول من الأرض واستلام ثمنه كاملا دفعة واحدة .

وبعنوان ” الأرصاد الجوية الحرارة تنخفض 10 درجات اليوم ” قالت الصحيفة أن درجات الحرارة تنخفض اليوم 10 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام وتستمر 72 ساعة ويسود خلالها طقس معتدل على القاهرة حتى شمال الصعيد نهار مائل للبرودة ليلا .

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” نصف تريليون جنيه استثمارات لاستقرار الخدمة:.. ارتفاع استهلاك الكهرباء إلي 25 ألف ميجاوات مع بشائر الصيف” قالت الصحيفة أن مرصد الكهرباء أعلن ارتفاع الاستهلاك إلي 25 ألف ميجاوات أمس بزيادة تبلغ حوالي ألفي ميجاوات عن مستوياته خلال شهور الشتاء مع أول ارتفاع لدرجات الحرارة.. وحددت وزارة الكهرباء نهاية الأسبوع القادم كموعد نهائي لإجراء أعمال التطوير والتجديد للشبكة وإعلان حالة الاستعداد القصوى والطوارئ لتوفير متطلبات المواطنين حتي نهاية الصيف.

وبعنوان ” مدبولي في مناقشات الربيع بواشنطن: العاصمة الإدارية..مدينة عصرية..تؤسس لحضارة عريقة” قالت الصحيفة إن الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات قال إن الزيادة السكانية في مصر سنوياً 2.5 مليون نسمة ونحتاج إلي 600 ألف وحدة سكنية لاستيعاب الأسر الجديدة. وأشار في ندوة نقاشية بعنوان “المدن حيث يبني المستقبل” ضمن مناقشات الربيع التي يجريها البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن بحضور عدد من المسئولين الدوليين والخبراء إلي أن معدلات الزيادة السكانية في مصر تزيد علي أوروبا وكان السؤال المطروح أمامه كوزير أين سيقيم هذا العدد من السكان؟! .

وبعنوان ” البترول: تأمين احتياجات الدولة من المنتجات والغاز الطبيعي والبتروكيماويات” قالت الصحيفة أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الموانئ البترولية بالمناطق المختلفة أحد أهم المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة.. مشدداً علي أهمية تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والمتمثلة في الشبكة القومية لخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والاستغلال الاقتصادي لهذه الموارد مع استمرار قطاع البترول في إحلال وتحديث وتطوير البنية الأساسية لتواكب الخطط الطموحة لتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات والغاز الطبيعي والبتروكيماويات.