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الأحد 23 ابريل 2017 07:49 صباحاً
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إعلامي يهاجم محافظ الأقصر بسبب العثور على "برص" داخل الخبز في المحافظة
خبز مدعم

إعلامي يهاجم محافظ الأقصر بسبب العثور على "برص" داخل الخبز في المحافظة

الأحد، 23 ابريل 2017 07:32 ص
أ ش أ

قال الإعلامي محمد الغيطي، إن مراسل البرنامج بالأقصر وجد “برص” داخل رغيف الخبز، مضيفا: “دي حاجة صعبة جدا”.

وهاجم الغيطي، خلال تقديمه لبرنامج “صح النوم”، عبر فضائية “ltc”، محافظ الأقصر ، قائلا “طبعا مش بياكل من هذا الخبر لأنه بيتعزم عند أكبر العائلات”، مضيفا “محافظ الأقصر أكبر محافظ بيلبي عزومات وملوش دعوة بالفقراء ولا بمشاكل المحافظة”.

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