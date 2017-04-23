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الأحد 23 ابريل 2017 07:39 صباحاً
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اليوم .. وزير السياحه يتوجه إلى الامارات للمشاركة في "سوق السفر العربي"
وزير السياحة يحيى راشد‎

اليوم .. وزير السياحه يتوجه إلى الامارات للمشاركة في "سوق السفر العربي"

الأحد، 23 ابريل 2017 07:39 ص
أ ش أ

يتوجه وزير السياحة يحيى راشد ، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد من القطاع السياحي الحكومي والخاص؛ للمشاركة في فعاليات ملتقى “سوق السفر العربي”  ATM .

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