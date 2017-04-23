 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 07:46 صباحاً
روابط سريعة
اليوم .. بدء أعمال "المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة"
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

اليوم .. بدء أعمال "المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة"

الأحد، 23 ابريل 2017 07:29 ص
أ ش أ

تبدأ أعمال “المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة” والذي يُعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمدينة شرم الشيخ، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع شركة “نوف إكسبو” الكويتية، ومؤسسة “أخبار اليوم”، وهيئة “البريد المصري” وتستمر ثلاثة أيام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3