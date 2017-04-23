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اليوم .. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها الجديد
المستشار محمد حسام وزير العدل‎

اليوم .. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم بنها الجديد

الأحد، 23 ابريل 2017 07:28 ص
أ ش أ

يفتتح وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، يرافقه محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي مجمع محاكم بنها الجديد بمنطقة “المنشية”.

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