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اليوم .. السيسي يتوجه إلى السعودية لعقد قمة مع الملك سلمان
السيسي والملك سلمان

اليوم .. السيسي يتوجه إلى السعودية لعقد قمة مع الملك سلمان

الأحد، 23 ابريل 2017 07:27 ص
أ ش أ

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن تعقد خلال الزيارة قمة “مصرية - سعودية” تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب .

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