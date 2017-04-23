قال أحمد السيد، والد “نادية” ضحية الاغتصاب بمحافظة الدقهلية، إن المباحث وقوات الأمن ضبطوا الرجل الذي اغتصب ابنتي.

وأضاف السيد خلال لقائه مع برنامج “انفراد” المذاع على قناة “العاصمة” الفضائية، مساء السبت: بعض الأهالي في القرية ضغطوا عليه لكي يتصالح، ويتم إنهاء القضية، ووعدوه بأن هذا الشاب سيتزوج الفتاة.

وتابع والد الضحية، باكيا: “كان نفسي أشوفها عروسة، تتصور بفضيحة، مش عاوز يتجوزها كمان وهو عامل العملة”، مضيفا أنه لا يمتلك مال ولا أي شيء ليواجههم.