 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 07:38 صباحاً
روابط سريعة
والد ضحية الاغتصاب بالدقهلية: "كان نفسي أشوفها عروسة"
اغتصاب

والد ضحية الاغتصاب بالدقهلية: "كان نفسي أشوفها عروسة"

الأحد، 23 ابريل 2017 07:22 ص
محيط

قال أحمد السيد، والد “نادية” ضحية الاغتصاب بمحافظة الدقهلية، إن المباحث وقوات الأمن ضبطوا الرجل الذي اغتصب ابنتي.

وأضاف السيد خلال لقائه مع برنامج “انفراد” المذاع على قناة “العاصمة” الفضائية، مساء السبت: بعض الأهالي في القرية ضغطوا عليه لكي يتصالح، ويتم إنهاء القضية، ووعدوه بأن هذا الشاب سيتزوج الفتاة.

وتابع والد الضحية، باكيا: “كان نفسي أشوفها عروسة، تتصور بفضيحة، مش عاوز يتجوزها كمان وهو عامل العملة”، مضيفا أنه لا يمتلك مال ولا أي شيء ليواجههم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3