قال الدكتور يوسف ملاح، متخصص أدوية بيطرية، إن أكثر من 90% من أدوية الدواجن يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أن باقي الأدوية يتم تصنيعها “تحت بير السلم”.

وأضاف ملاح، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “صح النوم”، الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي، عبر فضائية “ltc”، أن مركز البحوث التابع لوزارة الزراعة لا يعمل، مشيرا الى أن تحصينات الدواجن تأتي من الدول الأجنبية.

وأشار إلى أن الأسواق مليئة بفيروسات إنفلونزا الطيور، لافتا إلى أن التحصينات الخارجية تتسبب في اصابة الطيور بالفيروسات، بسبب اختلاف درجة حرارة العزل، مؤكدا ضرورة وجود تحصينات داخلية.