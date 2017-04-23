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خبير بالشأن الإيراني يكشف كيفية حصول "الإخوان" على أسلحة طهران
مسلحون

خبير بالشأن الإيراني يكشف كيفية حصول "الإخوان" على أسلحة طهران

الأحد، 23 ابريل 2017 07:09 ص
محيط

قال الدكتور محمد أبو النور، الخبير في الشأن الإيراني، إن الأسلحة التي وجدت في مزرعة الموت التابعة لقيادي إخوان، هي إيرانية الصنع، وتم تصنيعها في عصر الرئيس الإيراني “رافسنجاني”.

وأضاف “أبو النور” في لقائه مع برنامج “ساعة من مصر” على قناة “الغد” الفضائية: “السلاح يصل إلى الإخوان عن طريق تجار ووسطاء”، موضحا أن إيران تعرف بوصول هذه الأسلحة إلى الجماعة الإرهابية في مصر.

وتابع الخبير في الشأن الإيراني: “إيران تدرك وتعرف أن هذه الأسلحة سوف تذهب لجماعة الإخوان المسلمين في مصر”، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن السفارة الإيرانية بمصر، والذي ينفي علاقة طهران بهذه الأسلحة “بيان مخادع”.

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