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محامى آية حجازي يؤكد حكم البراءة صدر بناء على أوراق ومستندات
براءة آية حجازى الاتجار فى البشر

محامى آية حجازي يؤكد حكم البراءة صدر بناء على أوراق ومستندات

الأحد، 23 ابريل 2017 07:02 ص
محيط

قال محمد عبدالرحمن محامى المتهمين فى قضية الاتجار بالبشر ومنهم آية حجازى، إن القضاء المصرى مستقل ولا يتدخل فى عمله أحد، وأن الحكم الذي صدر ببراءتها صدر بناء على أوراق ومستندات ومرافعات.

وأضاف خلال لقاء على برنامج «على مسئوليتى» على فضائية «صدى البلد» أنه لم يحدث تدخل من الرئيس لإصدار حكم البراءة كما أشيع خلال الأيام الماضية، مضيفا، أن المحامين قدموا ما يثبت براءة المتهمين.

وأوضح أن ما أشيع عن نقل آية حجازى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة طائرة حربية لا يوجد له اى اساس من الصحة وأن استقبال الرئيس الأمريكى لها جاء لأنها مواطنة أميركية.

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