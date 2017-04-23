بالفيديو.. "فتاتا البرجر" تكشفان عن تفاصيل لجوئهما للعمل بالشارعالأحد، 23 ابريل 2017 06:58 ص
قالت ياسمين وشيماء الفتاتان الشهيرتان بفتيات البرجر، إنهما سعيا كثيرًا للحصول على فرصة عمل في مجال دراستهما وهو إدارة الأعمال، ولم تجدا.
وأضافت الفتاتان في حوارهما ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أنهما بحثا عن عمل لفترات طويلة، ولم يتمكنا من الحصول على وظيفة وكل العروض كانت بمرتبات تبدأ من 1200 جنيه فقط.
وأشارت الفتاتان، إلي أنهما شعرا بالخجل بعد أن بلغ بهم العمر الثلاثين، ولم يجدا عملا لينفقا على أنفسهما ويرفعا عن كاهل أسرهما عبء الإنفاق عليهما.
وأوضحت الفتاتان، أنهما لجآ إلى النزول للشارع والعمل، وقرّرا عمل عربة صغيرة لبيع برجر وسوسيس وشيش طاووك مشوي، وبحثا عن تراخيص لتلك العربة ولكن الرد كان أنه لا توجد تراخيص لتلك الأمور والعمل يجري دون تراخيص.
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