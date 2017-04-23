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طوني خليفة يكشف أسباب أزمة فضح مقلب رامز جلال
رامز جلال

طوني خليفة يكشف أسباب أزمة فضح مقلب رامز جلال

الأحد، 23 ابريل 2017 06:44 ص
محيط

قال الإعلامي طوني خليفة، إن السبب الرئيسي بينه وبين نيشان ورامز جلال ليس خلاف على أموال، وإنما هناك أشخاص استخدمت أسلوب الإهانة معه، موضحا أن البعض يعتقد شراء الناس كل شيء بالأموال حتى لو ضد قناعتها.

وأضاف «خليفة» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المقلب به مشاهد رعب ومواقف صعبة نفسيا بهدف إهانة الضيف وليس ضحك المشاهدين، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان والقوانين الدولية للإنسان أهم من الحقوق الإعلامية والثقافية.

وأشار إلى أنه لا يوجد إعتذار من نيشان او رامز جلال والقائمين على القناة والبرنامج أعتذر له بعد تصوير المقلب، مؤكدا أنه ليس لديه إستعداد بدخول في صدام مع أحد او اي قناة خاصة انه ليس لديه اي علاقة مع رامز جلال حتى يدخل معه في خلاف.

وأوضح أن أمس صدر بيان من القائمين على البرنامج بأن نيشان طلب الاعتذار ويريد حذف المشاهد، ولكنه يعتقد ان هؤلاء يردون إستكمال البرنامج خاصة أنهم تحملوا تكلفة كبيرة، موضحا أن هناك نوع من صياغة جديدة لإيجاد مخرج لنيشان واستقطاب للفنانين لوقوعهم في المقلب.

ولفت إلى أن ما حدث رد فعل من شخص مجروح ولا يحمل شئ في نفسه من أحد، منوها إلى أن هناك أضرارا ألحقت بأشخاص تعرضت لمقالب نفذت عليهم، وكثير من الأطباء النفسيين حذرت من هذه النوعية من المقالب.

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