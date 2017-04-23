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برلماني يقترح تحميل الطالب الراسب 12 ألف جنيه لاستكمال الدراسة
مجلس النواب‎

برلماني يقترح تحميل الطالب الراسب 12 ألف جنيه لاستكمال الدراسة

الأحد، 23 ابريل 2017 06:38 ص

قال النائب البرلماني فايز بركات، إن الدولة تتحمل أموالا طائلة لتنفقها على ميزانية التعليم التي تستقطعها من موارد الدولة.

وقدم بركات، في حواره ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، اقتراح ، أن يتم تحميل الطالب الراسب تكاليف السنة الدراسية إذا كان راغبا في أن يعيد السنة الدراسية مرة أخرى.

ولفت فايز إلى أن تكلفة تعليم الطالب في السنة الواحدة تصل إلى 12 ألف جنيه، لذلك يجب تحميل الطالب الراسب هذا المبلغ حال رغبته في إعادة السنة التي رسب فيها.

وأوضح فايز أن تلك العملية لها إيجابية في تحفيز الطلبة على التعليم والنجاح والتفوق، ولها جانب آخر له علاقة بدعم الدولة بالأموال التي تمكنها من دعم منظومة التعليم.

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