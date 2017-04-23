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عمرو أديب يوضح الفرق بين الزوجة الأجنبية والمصرية
عمرو أديب

عمرو أديب يوضح الفرق بين الزوجة الأجنبية والمصرية

الأحد، 23 ابريل 2017 06:50 ص
وكالات

كشف الإعلامي عمرو أديب الفرق بين الزوجة الأجنبية والزوجة المصرية، موضحا أن المرأة المصرية مثل قناة الجزيرة بتفتري على الجيش المصري.

وروى أديب خلال برنامج “كل يوم” المذاع على “شبكة قنوات أون” موقف جمع بيه وبين صديقه المصري الذي تزوج من فتاة هولندية صارخة الجمال، موضحا أنه عندما سألوه عن السبب الذي دفعه للزواج من أجنبية «كاترين» فرد عليهم قائلا «المرأة الأوروبية الغربية لديها مميزات ليست في المرأة العربية الشرقية المصرية منها الكآبة، ولكن المصرية غاوية نكد».

وتابع أديب، “المرأة الأجنبية عندما تشعر بالزهق تذهب وتجلس وسط الورد وتشرب الماء البارد حتى تهدأ، بينما المصرية تذهب و تمسك بزجاجة الجاز وتهدد وتكرر مشهد -انا هولع في نفسي، والأجنبية صوتها منخفض دائما في كل الأوقات”.

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