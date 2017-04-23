كشف مجموعة من الأطفال، عن المعاناة التي تعرضوا لها خلال وجودهم بمؤسسة تربية النيل بالمنوفية.

وقال الطفل نضال حسين، في تصريحاته ببرنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم»، أحد الأطفال المقيمين بالمؤسسة، إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية، وللتعذيب في أعضائهم التناسلية.

وأضاف الطفل، أن القائمين على الدار، يطعمونهم دجاجا فاسدًا وأرزا وخضارا غير صالحين، كما أنه تعرض للضرب على يد أحد مشرفي الدار ما تسبّب له في مشكلة فى ركبته.

وأكد مجموعة من الأطفال المقيمين بالدار، أن مشرف الدار كان يجعلهم يخلعون ملابسهم ويجعلهم يقفون أمامه عُراة ويقول لهم إنه مثل والدهم.

وقالت أم متكفلة بحالة الطفل “نضال”، إنها كانت باستمرار تزوره في الدار، وفوجئت بما حدث لقدمه، واصطحبته لطبيب أجرى له علاجاً طبيعيًا، وفي إحدى المرات فوجئت بحرارته المرتفعة، وعندما فحصه الطبيب اكتشف وجود نزيف داخلي بركبته التي تتطلب رعاية خاصة.