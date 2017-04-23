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الأحد 23 ابريل 2017 06:04 صباحاً
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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالبنوك المصرية
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الأحد بالبنوك المصرية

الأحد، 23 ابريل 2017 06:03 ص
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.7037 4.8725
مصرف-ابو-ظبي 4.7963 4.8451
البنك-المصري-الخليجي 4.8123 4.8403
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6684 4.8782
بنك-القاهرة 4.7942 4.8419
بنك-الاسكندرية 4.7997 4.8313
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8121 4.8398
بنك-مصر 4.7864  4.8105
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