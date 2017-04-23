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ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الأحد بالبنوك المصرية

الأحد، 23 ابريل 2017 05:23 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.07 18.17 3 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.07 18.83 10 ساعات
كريدى أجريكول 18.06 18.16 3 أيام
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 5 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 3 أيام
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 أسبوعين
المصرف المتحد 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 2 يومين
بنك بلوم 18.05 18.15 أسبوعين
بنك البركة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك العربى 18.05 18.15 أسبوع واحد
اتش اس بى سى HSBC 18.05 18.20 أسبوعين
بنك عودة 18.05 18.15 4 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 4 أيام
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 3 أيام
بنك القاهرة 18.05 18.15 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 18.05 18.15 3 أيام
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 3 أسابيع
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 3 أسابيع
بنك قناة السويس 17.95 18.05 3 أيام
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 3 أسابيع
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