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الأحد 23 ابريل 2017 06:18 صباحاً
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ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد بالسوق المصري

الأحد، 23 ابريل 2017 05:17 ص
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 738
عيار 22 677
عيار 21 646
عيار 18 554
عيار 14 431
عيار 12 369
الاونصة 22,961
الجنيه الذهب 5,168
الكيلو 738,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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