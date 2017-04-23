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إغلاق موانئ بالسويس لسوء الأحوال الجوية
ميناء - مواني - موانيء - حاويات - بضائع

إغلاق موانئ بالسويس لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 23 ابريل 2017 04:01 ص
أ ش أ

اعلن ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر انه تم إغلاق موانئ السويس و الزيتيات بمحافظة السويس فى تمام الساعة الحادية عشر مساءا نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية و ارتفاع الاموج ما بين 5-6 امتار و حالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
و أصدر اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانى و المتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و منع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات الخاصة و العامة .

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