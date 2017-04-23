تعرضت محافظة شمال سيناء، الأحد، لموجة شديدة من الرياح وإنخفاض درجات الحرارة والعواصف الرملية .. مما أثر على الحركة التجارية والأسواق ، وخلت الشوارع من المارة .. وقد لزم معظم المواطنين منازلهم نظرا لقرب موعد حظر التجوال المقرر يوميا .

ومن جانبها توالى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة متابعة الظروف الجوية أولا بأول عن طريق ربطها بغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات حيث قرر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء متابعة تطورات الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة لمواجهة أية حالات طارئة ، والتركيز على الأرصاد الجوية وأجهزة الرى والموارد المائية .. ولم تتلق الغرفة أية اخطارات حتى الآن