أوصى المؤتمر الخامس لاتحاد الإعلاميين العرب ، والمنعقد في الغردقة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الحالي ، بضرورة التوعية بخطورة الإرهاب في كافة المؤسسات من خلال الإعلام والعمل على نشر الوعي الديني الصحيح.

ودعا المؤتمر الى الإعلان عن إنشاء المركز العربي الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف وإيجاد آلية للحوار الديني بعيدا عن التطرّف وانطلاق مبادرة (وطن بلا إرهاب) وإبراز دور التعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف ، وإطلاق مبادرة ميثاق شرف الإعلام العربي ، ومبادرتي إعلام من أجل اليمن وإعلام من أجل ليبيا.

كما أوصى بتوثيق المبادرات الإعلامية ونشرها في المؤتمرات الدولية والعربية للاتحاد ، وإقامة الندوات والدورات الإعلامية لشباب الإعلاميين العرب ، بالإضافة إلى التوصية بإنشاء قناة عربية تتحدث عن اتحاد الإعلاميين العرب.