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الأحد 23 ابريل 2017 04:42 صباحاً
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اصابة 13 فى حادث ارتطام عبارة بحاجز للأمواج بجزر الكنارى الأسبانية
جزر الكناري

اصابة 13 فى حادث ارتطام عبارة بحاجز للأمواج بجزر الكنارى الأسبانية

الأحد، 23 ابريل 2017 03:44 ص
أ ش أ

اصيب 13 راكبا بجراح اثر ارتطام عبارة سياحية بحاجز للأمواج بجزر الكنارى الأسبانية .
وذكرت شبكة /فوكس نيوز الاخبارية الأمريكية ان المتحدث باسم شركة ” نافيرا آرماس ” المالكة للعبارة ارجع الحادث إلى انقطاع الكهرباء بشكل مفاجىء أثناء دخول العبارة للميناء .
وأضاف أن خمسة على الاقل من المصابين فى حالة حرجة ، وأن باقى الركاب نقلوا الى فنادق قريبة بعد الحادث .

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