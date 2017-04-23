أكد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر أنه سيتم الانتهاء من إقامة مستشفى بيلا المركزي بتكلفة 198 مليون جنيه ، بحلول شهر مارس من العام المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ ، أعمال الإنشاءات التي تجري للمستشفى ، ورافقه المستشار العسكري العميد سامح الطنوبي ، ورئيس مركز ومدينة بيلا المهندس أشرف هيكل ، ووكيل وزارة الصحة الدكتورة لميس المعداوي، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي المحاسب مصطفى جاد الله.

وقال المحافظ إن المبنى الجديد لمستشفى بيلا المركزي المقام على مساحة 4100 متر، وبتكلفة 198 مليون جنيه، يعد من أهم الصروح الطبية الحديثة لخدمة أهالي بيلا ، حيث ستضم 123 سريرًا ، بالإضافة إلى 31 عيادة خارجية و15 حضانة و12 سرير عناية مركزة و27 ماكينة غسيل كلوى و4 غرف عمليات.

وأشار الى أن هذا يأتي انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية من بينها مستشفى بيلا ، ومستشفى بلطيم المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى سيدي غازي المركزي لتوفير خدمة صحية متكاملة للمواطنين.