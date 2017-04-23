قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تعمل بالمشاركة مع الدولة للتغلب على المرحلة الحالية من خلال معارض “أهلًا رمضان” حتى يقوم الاقتصاد المصري وتستطيع الدخول وتغطية الاحتياجات.

وأشار “عز”، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد علي في برنامجه لقمة عيش الذى يذاع على قناة “LTC”، إلى أن معارض “أهلًا رمضان” سوف تغطى جميع محافظات مصر وسوف تكون هناك تخفيضات على جميع السلع بهدف مساعدة الأسر المصرية فى شهر رمضان.

وأضاف “عز”، أن الغرف التجارية ستتحمل تكاليف تأجير صالات معرض “أهلًا رمضان” لخفض الأسعار فضلًا عن أن هذه المعارض تقضى على تكاليف النقل التى تتسبب بشكل كبير فى ارتفاع أسعار السلع وأيضا التداول من تاجر لآخر ما يساهم فى خفض الأسعار، مؤكدًا أن الشركات ستقدم السلع بسعر التكلفة.