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مصرع شخص واصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق "السويس ـ القاهرة"
انقلاب سيارة نقل اعلى الدائري ـ حادث تصادم

مصرع شخص واصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق "السويس ـ القاهرة"

الأحد، 23 ابريل 2017 03:56 ص
وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب سيارة نقل بالكيلو 109 بطريق (السويس – القاهرة) ، وتم نقل جثة المتوفي الي مشرحة مستشفيي السويس العام.
كان اللواء مصطفي شحاتة مدير أمن السويس تلقي اخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة نقل بالكيلو 109 بمدخل محافظة السويس بطريق (السويس – القاهرة).
وقال مصدر طبي إن سائق السيارة النقل توفي ، وتم نقل جثته الي مشرحة مستشفى السويس العام ، والمصاب يتم علاجه بالمستشفى العام.

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