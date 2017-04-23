لقي جندي بالقوات الخاصة الليبية مصرعه مساء السبت ، جراء استهدافه من قبل قناص بمحور الفندق البلدى بمدينة بنغازي.

وقال مصدر عسكري ليبي مساء اليوم، مقتل الجندى عبدالرحمن صالح اثر استهدافه من قبل قناص بمحور الفندق البلدى، لافتا إن الشهيد يتبع للقوات الخاصة ،الكتيبة 21 وينحدر من منطقة الوحيشي بنغازي.