أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف أنه أعيد فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، كما أكد انتظام حركة الموانئ وسير السيارات بالطرق في محافظة السويس بالرغم من العاصفة الترابية والرياح التي تتعرض لها المحافظة.

وأكد ملاك يوسف، في تصريح مساء السبت: “يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسي بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانئ التابعة والهيئة العامة للأرصاد الجوية الخريطة المناخية للحفاظ على انتظام وسلامة الملاحة البحرية”.

من جانبه، أكد قائد مرور السويس العميد محمد الدفراوي انتظام وسيولة الحركة المرورية داخل المدينة والطرق التي تربط السويس مع المحافظات.