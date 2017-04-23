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"النيل" تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب
كتاب

"النيل" تشارك بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب

الأحد، 23 ابريل 2017 03:03 ص
محيط - سميرة سليمان

تشارك مجموعة النيل العربية في في فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، المقرر إقامة فعالياته في الفترة من 26 أبريل حتى الثاني من مايو المقبل.

ويتضمن المعرض عديد من الندوات الثقافية والبرامج التي تهدف إلى بناء جسور التواصل الثقافي بين الناشرين العرب بعضهم البعض من جهة، وبينهم وبين الناشرين الأجانب من جهة أخرى.

ويتوافر في جناح مجموعة النيل العربية جميع إصداراتها الحديثة مثل الطبعات العربية من كتاب “نعم حواء تستطيع”، “حلم الإنجاب”، و”المعادن الاستراتيجية والليبرالية في القرن العشرين وتغذية الفئات العمرية وطريق العنبر، الاحتيال العظيم ، الاعلام السياحي وغيرها من الكتب الثقافية “.

كما تشارك بعدد كبير من الروايات المميزة مثل “طوفان اللوتس”، و”حق اللاعودة”، و”سيرة العريان”، وعدد من الأعمال حديثة الإصدار مثل رواية “فيكا” وديوان “في لمح البصر و”سالي والكعب العالي ” وتغريبة بلا رغبة ” وكتاب “أساسيات إدارة المأكولات والمشروبات “وكتاب “ماذا..لماذا..كيف نأكل؟ وغيرها من الإصدارات.

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